今週末、中学校駅伝の全国大会に出場する、周南市の富田中学校陸上部がきょう、市長を表敬訪問し意気込みを語りました。（久野 陽向キャプテン）「初の全国の舞台ではありますが、チーム一丸となって目標である8位入賞を目指ししっかり走りたいと思います」富田中学校陸上部は先月（11月）、山口市の県セミナーパークで開かれた県中学校駅伝大会に出場。チーム一丸となった走りで6区間のうち4つの区間賞を