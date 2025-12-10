10日から1週間は北朝鮮による人権侵害問題の啓発週間です。今から47年前、市川修一さんと増元るみ子さんが拉致された日置市では10日、警察が情報提供を呼びかけました。今から47年前、市川修一さんと増元るみ子さんは日置市の吹上浜で北朝鮮に拉致されました。拉致問題の風化を防ごうと日置市では10日、警察や市の職員などがチラシやティッシュなどを配り、事件について情報提供を呼びかけました。（日置警察署・小林正樹署