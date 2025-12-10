孤立死は年間約2万1800人に上ると国が初めて公表。鹿児島市のNPO法人「やどかりプラス」は孤独死ゼロを掲げ、保証人がいない人への居住支援や、LINEでの安否確認、仲間同士が支え合うピアサポートを実施。週1回の居場所サロンで孤立を防ぎ、利用者同士が話し合う「つながるファイル」も導入。こうした孤独をふせぐ取り組みは、社会貢献活動として全国からも注目されている。（詳しくは動画をご覧ください）