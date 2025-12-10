明日12月11日（木）よる7時54分〜（※一部地域ではよる8時〜）日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」は、今シーズン残り2戦のゴチ。VIPチャレンジャーに横山裕（SUPER EIGHT）とムロツヨシを迎えた「忘年会ゴチ」後半戦！ゴチバトルの舞台は伝統的な和食にフレンチとイタリアンが融合した料理が楽しめる 「和食 清水」。設定金額は35,000円で、ビリの自腹総額は9人で32万円前後となる。テーマは「みんなで㊙宴会