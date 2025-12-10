交通量「おおむね想定通り」 交通渋滞解消の期待が込められ、今年10月に延伸開通した「熊本西環状道路」について、既に開通していた区間の交通量が、延伸前の1.5倍に増えたことが明らかになりました。 【画像を見る】熊本西環状道路の地図 熊本市道路計画課 並河洋一課長「おおむね想定通りの交通量が確認できている」 これは、12月10日の市議会で明らかになりました。 熊本西環状道路は、熊本市北区の下硯川町から南区の砂原