熊本県立天草高校の科学部が「全国豊かな海づくり大会」で、漁場・環境保全部門の準グランプリを受賞しました。高校としては全国初の快挙です。 【写真を見る】“高校として全国初” 海藻「アマモ」の研究で農林水産大臣賞田中部長「先輩方が誇り」 天草高校科学部は、2018年度から海藻の一種「アマモ」の研究に取り組んでいます。 二酸化炭素を吸収し、ため込むことで地球温暖化の抑制に貢献するアマモ。その成長を助ける肥