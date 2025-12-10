熊本県上天草市の小学校で、人権について考える特別授業が開かれました。 【写真を見る】中学時代に受けたいじめの経験、ただ話すのではなく「腹話術」で子どもたちに伝えたい人権の授業熊本 子ども達に関心を持ってもらうため、使われたのは「腹話術」です。 人権について興味をもって学んでもらおうと、腹話術を使った学習支援に取り組む四方田 徹さんが教壇に立ちました。 『こんにちは、おれ「さるお」って言うんだ、