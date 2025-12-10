ヤクルト・長岡秀樹内野手（24）が10日、東京都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、1700万円ダウンの来季年俸7500万円で更改した。昨季は全試合に出場して最多安打のタイトルに輝くなど飛躍の1年。一転して今季は右膝後十字じん帯を痛めた影響で67試合の出場に終わった。60安打、打率・243と低迷し、来季へ向けて「もっとガツガツ自分をアピールできれば。優勝（を争うチーム）のど真ん中にいたい」と巻き返しを誓った。