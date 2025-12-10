自民党が取りまとめた経済安全保障政策に関する提言案が10日分かった。中国によるレアアース（希土類）の輸出規制を踏まえ、重要鉱物確保の取り組みを加速するよう要請。「同志国との協力をこれまで以上に強化していくべきだ」と訴えた。11日にも正式決定する方向だ。提言案は、現在の安全保障環境を「戦後最も厳しく、複雑化している」と言及。その上で、中国の輸出規制について「経済の武器化を進めている」と批判した。人工