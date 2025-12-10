２０２６年のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（１月４日から放送）の新キャストが１０日、発表され、前原瑞樹（３３）が豊臣兄弟の妹・あさひの夫・甚助（のちの副田吉成）を演じることが分かった。前原は大河初出演となる。前原は９日に最終回を迎えたＴＢＳ系ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」で勝男（竹内涼真）の会社の後輩で、良き理解者、白崎を好演。ドラマを盛り上げた名バイプレイヤーぶりだった。放送中のＮ