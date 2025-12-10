9日、神奈川県伊勢原市で発生した山火事を受け、神奈川県は自衛隊に災害派遣要請をしました。火事は24時間以上たっても燃え続けています。【映像】現場の様子9日午後3時過ぎ、伊勢原市にある「日向山」で「山のほうで白い煙が出ている」と119番通報がありました。警察などによりますと、周辺に住宅はなく、けがをした人はいないということです。消防は、ヘリで水をまくなどして消火活動にあたっていますが、いまも火はおさま