女性誌「エル・ジャポン」主催の映画賞「エルシネマアワード」が10日、都内で行われ「国宝」（李相日監督）主演の吉沢亮（31）が今年、目覚ましい活躍をした男性に贈る「エルメン賞」を受賞した。トロフィーを手に「ミュージカルがあったり、新たなチャレンジが、いろいろありそうな年。来年も、変わらず挑戦の年にしたい」と26年への決意を語った。「国宝」は、6月6日の初日から11月24日までの公開172日間で興行収入（興収）1