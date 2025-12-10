2026年1月スタートのドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）。竹内涼真が主演を務めるこの作品で、ヒロイン役を務める女優が話題となっている。「井上真央さんです。竹内さんとは初共演となり、同級生という関係を演じます。刑事である竹内さんが、初恋の相手だった井上さんと23年ぶりに再会し、ある事件を捜査していく、という内容になるようです。井上さんはドラマ発表にあたり、ドラマの公式ウェブサイトで《竹内