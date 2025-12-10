『モノノ怪』劇場版三部作の完結作『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』の公開日が2026年5月29日に決定し、ティザービジュアル、予告第一弾が解禁。併せて、新キャストとして沢城みゆきの出演が発表されたほか、神谷浩史（薬売り役）＆種崎敦美（幸子役）からのコメントも到着した。【動画】大奥内で隠され続けてきた秘密とは？『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』予告第一弾2006年に放送された『怪〜ayakashi〜』の一編「化猫」から派