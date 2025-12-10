WINNERのメンバーKANG SEUNG YOON単独ソロツアー＜2025-26KANG SEUNG YOON(KANG SEUNG YOON):PASSAGE #2 CONCERT TOUR＞のチケットが、12月11日（木）15時から先行販売されることが決定した。2021年に開催された初のソロコンサート以来、約4年ぶりとなる今回のツアーは、KANG SEUNG YOONの故郷・釜山を皮切りに韓国国内5都市を周り、日本では3月14日（土）大阪・大阪国際交流センター、3月15日（日）東京・豊洲PITの2都市での開催