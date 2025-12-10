楽天市場では、12月11日（木）01：59まで楽天スーパーSALEを開催中。家電や日用品など、さまざまな製品がセール価格で販売されています。楽天市場内のショップ買い回りやポイントアップサービスを利用すれば、ポイント付与率が最大で47倍になるのも見どころです。 ガジェットももれなくお得に購入できます。アンカーの小型モバイルバッテリー「Anker Nano Power Bank 」が、2,690円（税込）〜で販売中です。