現実世界で活躍する4名の男性タレントが“バーチャル世界の姿”として活動する、完全新規VTuberユニット「はいはぴ!!」の始動がセガから発表された。【動画】「はいはぴ!!」の4人が「ウィーアー！」を熱唱！「はいはぴ!!」とは、「リアルで魅せる4人の表現力は、バーチャルの世界でどこまで広がるのか？」その問いから誕生。幻獣の力を得てバーチャル世界へ飛び込んだ4人のタレントが、二次元と三次元の境界を越えて“HYPER HA