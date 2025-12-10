Hakubiが＜“2017-2025 NOISE FROM HERE”＞と題したツアーの最終公演を12月4日に渋谷CLUB QUATTROにて開催した。本公演は11月19日の梅田CLUB QUATTORO、11月21日の名古屋CLUB QUATTROに続き3本目。ツアーとしては決して長いモノではないが、タイトルからもわかるように結成からこれまでを振り返りながら、進化し続けるバンドの未来像も提示してくれるライブだった。幻想的なSE「Oats We Sow」が流れ、大きな拍手に迎い入れられる