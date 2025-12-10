記念日のお祝いって、いつだって特別で、心が温まる時間ですよね。大切な人との思い出を彩る素敵なディナーには、たくさんのサプライズや感動が詰まっていることも。今回は、筆者の友人のエピソードをご紹介します。 夫からのサプライズ 結婚記念日がある11月。普段はあまりイベントごとにこだわらない夫が「ちょっとお洒落なレストランを予約したよ」とお祝いディナーを計画してくれました。 期待に胸を膨