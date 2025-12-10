メ～テレ（名古屋テレビ） 教師らによる盗撮事件を受けて、名古屋市は学校に隠しカメラがないかどうか、点検を始めました。 名古屋市は12月から学校内での盗撮対策として、隠しカメラなどのバッテリーが発する熱を検知するサーモグラフィカメラ55台を導入し、点検を進めています。 10日は中区の前津中学校で保護者や職員を対象に隠しカメラを発見する過程を見てもらうデモンストレーションが行わ