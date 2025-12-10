日本ダービー１８着で、栗東・西村真幸厩舎から転厩したファウストラーゼン（牡３歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モズアスコット）は、アメリカＪＣＣ（２６年１月２５日、中山）での復帰を視野に入れる。香港スプリントを回避した、スプリンターズＳ２着のジューンブレアは引き続き武豊騎手で阪神Ｃ（２７日、阪神）へ。京阪杯５着のエイシンフェンサーも同レースに向かう。神無月Ｓ１着のインユアパレスは根岸Ｓ（２月１日、東