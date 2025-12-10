イベント「東京コミックコンベンション2025」が9日、公式サイトを更新。イベント内で開催していたハリウッド俳優のジョニー・デップ（62）との接触イベントについて、謝罪文を掲載した。 【写真】約8年半ぶりに来日したジョニー・デップちょっとふっくらした？ コミックコンベンション（通称・コミコン）は、漫画を中心としたポップカルチャーのイベント。日本では2016年から開始し、毎年ハリウッドスタ