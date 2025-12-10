株式会社カドフジが、静岡県伊東市に『わらび餅専門店門藤（かどふじ） 伊東店』を2026年1月24日にグランドオープン。「香美脆味（こうびぜいみ）」という四字熟語に由来する、とろけるような食感の本わらび餅【脆味】（ぜいみ）や、新感覚のわらび餅ドリンクが楽しめます☆ わらび餅専門店門藤「伊東店」  開店日：2026年1月24日所在地：静岡県伊東市吉田975-7店舗名：わらび餅専門店 門藤 伊東店 とろけるよ