撮影ポイントランキング製作委員会が、沖縄・奄美・鹿児島の美しい風景や動植物の魅力を発信する新サイト「沖縄・奄美・鹿児島撮影ポイントランキング」を開設。地域資源の発見と活性化を目指す写真投稿・共有プラットフォームが、2025年12月1日(月)より公開されています。 沖縄・奄美・鹿児島撮影ポイントランキング  公開日：2025年12月1日(月)運営：撮影ポイントランキング製作委員会特別協賛：拓伸会（拓南グル