2025年12月17日（水）、新たなバーチャルアーティスト・SHINO（シノ）のデビューが決定！ 同日0:00にアグレッシブなハード系EDMのデジタルシングル「EGO」をリリースする。フロンティアワークスとヤマハミュージックコミュニケーションズが手がける歌・ダンス・CGが融合した新アーティストプロジェクトが送り出したSHINOは一つの身体に“男性”と“女性”の二つの魂を宿した、楽曲や演出に応じて人格が切り替わるアーティスト。SHI