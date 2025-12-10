この店も、あの店も、買い物がお得に？10日から東京・足立区で販売がスタートした、総額40億円の「プレミアム商品券」。物価高が生活を直撃する中、足立区民からは喜びの声が上がりました。「イット！」取材班が向かったのは、足立区にある日本一長い宿場町商店街・千住宿商店街です。お店の前には、PayPayのポスターが掲示されていました。10日、足立区ではPayPayを活用したプレミアム付きのデジタル商品券を販売。1口4000円から