北海道・根室市から直送される海の幸を楽しめる東京・世田谷区の海鮮食堂「根室食堂 尾山台店」。人気は注文を受けてから羽釜で炊き上げる、できたてほやほやの海鮮釜飯です。味の決め手となるのが「和風だし」。その仕込み作業を見せてもらうと、昆布やカツオ、いりこでとっただしの仕上げに欠かせないのが、みりんです。おたま1杯分のみりんやしょうゆなどで味を調えて、だしが完成。釜飯の隠し味やスケトウダラの煮魚など、みり