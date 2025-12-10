高代延博さんプロ野球日本ハムで活躍した高代延博（たかしろ・のぶひろ）さんが9日午後8時42分、食道胃接合部がんのため死去した。野球部監督を務めていた大阪経済大が明らかにした。71歳。奈良県出身。葬儀・告別式は非公表。奈良・智弁学園高から法政大、社会人の東芝を経てドラフト1位で1979年日本ハムに入団。遊撃手として活躍し、80年にベストナインに輝いた。89年に広島で現役引退するまで11年間プレーし、通算成績は772