ジェームズ・キャメロン監督（71）が10日、都内で、映画「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」（19日公開）の来日ジャパンプレミアイベントに登壇した。「タイタニック」「ターミネーター」でも知られる同監督の、「アバター」シリーズ第3弾。同監督は前作「アバター：ウェイ・オブ・ウォーター」のプロモーション以来、3年ぶりの来日となった。ファンの前に登場すると「コンニチハ」と日本語であいさつ。今作は“パンドラの