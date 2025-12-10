全盲のシンガー・ソングライター佐藤ひらり（24）が10日、品川区の荏原文化センターで「平和の集い〜被爆ピアノが奏でる平和な未来の願い〜」でライブを行った。この日のために、主催する品川区などが80年前の原爆投下時に被爆したピアノを広島から運んできた。◇◇◇−実際に被爆ピアノを弾いてみた感想は？このピアノは被爆をする前、家族のだんらんの中にあったピアノなんだなと感じて、そのだんらんを戦争が引き裂