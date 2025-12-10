エテュセより、目もとに“ちゅるん”とした透明感をもたらす〈4色質感MIX〉の新作アイシャドウパレットが2025年12月26日（金）より数量限定で発売となる。■ちゅるん質感アイへ定番の2色パレットで人気の「異なる質感レイヤード」をさらに進化させた限定パレット。“透明感爆盛りラメ”を含む4つの質感を一つにまとめ、さらに全色にブルーパールを配合した特別仕様。重ねるだけで、ピュアな発色と大きな目もとを叶える仕上がりに。