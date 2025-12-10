MISSHA（ミシャ）は、人気スキンケアシリーズ「ビタシープラス」より、ユニークな変化型マスク「ミシャ ビタシープラス ゲルマスク」を2025年12月5日（金）より全国のドン・キホーテ、アピタ・ピアゴ※にて発売いたします。※一部取り扱いのない店舗あり。■美容成分がじっくり浸透する“勝負マスク”1年の締めくくりに向けて提案する特別な日のスキンケア。“勝負マスク”として登場したゲルマスクは、ビタミンC（※抗酸化剤：ア