平手友梨奈が、ソロ初のライブBlu-ray＆DVD『1st LIVE “零”』を2026年2月4日にリリースする。 （関連：【画像】平手友梨奈、LIVE Blu-ray＆DVD『1st LIVE “零”』ジャケット） 本作には、2025年8月21日にZepp DiverCity(TOKYO)で行われた自身初のワンマンライブ『平手友梨奈 1st LIVE “零”』を収録。ライブ本編映像のほか、リハーサルなどの舞台裏をフィーチャーしたドキュメンタリー映