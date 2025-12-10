今月21日に京都市で開かれる全国高校駅伝大会に、県代表として出場する山形城北女子駅伝チームの壮行会が開かれ、選手たちが都大路での活躍を誓いました。 【写真を見る】「恩返しの走りを」山形城北高校女子駅伝チームが全国の舞台で活躍誓う狙うは全国20位台「去年よりも総合力の高いチーム」 山形城北駅伝チームは、今年10月に行われた県高校駅伝で、4年連続33回目の優勝を果たし、全国大会出場を