2019年に複数人と共謀のうえ京都府の当時70代の女性からキャッシュカードをだまし取り現金を引き出したとして窃盗の罪に問われている男(49)の裁判です。男は10日の初公判で起訴内容を認めました。また、犯行で得た報酬を拠点としていたフィリピンでの生活費やカジノ代などに充てていたことを明らかにしました。窃盗の罪に問われているのは住居不定の無職、重松英史被告(49)です。起訴状などによりますと重松被告は2019