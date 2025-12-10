宿泊税について話し合ってきた鹿児島市の委員会は、1人1泊につき200円の「一律定額制」の導入が適当とする報告書を市長に提出しました。修学旅行の児童と生徒・引率者は、免除するとしています。今年度4回に渡って会議を開き、宿泊税について話し合ってきた鹿児島市の委員会は10日、下鶴市長に報告書を提出しました。宿泊税は、ホテルや旅館に泊まった人に課す税で、自治体が条例に基づいて独自に設けることができ、使用の目