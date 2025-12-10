太平洋戦争末期にアメリカ軍が県内での戦闘機の空襲を記録した映像を、大分県の市民団体が公開しました。 停泊中の小型輸送船に命中する多数の機銃弾。 こちらは、1945年7月にアメリカ軍が川棚町の大崎半島沖の上空で撮影した映像です。 公開したのは、大分県宇佐市の市民団体「豊の国宇佐市塾」で、アメリカ国立公文書の戦時中の映像を入手、解析しています。 （ 豊の国宇佐市塾 織田祐輔さん） 「80年