フリードマン編成本部長が「本当に重要」な資質について語った(C)Getty Images常勝軍団の強さは能力の高さだけではない。現地時間12月9日、MLBウィンターミーティングが米フロリダ州オーランドで2日目を迎え、ドジャースのアンドリュー・フリードマン編成本部長は、MLB専門チャンネル『MLB Network』の番組にゲスト出演。その中でチームを編成する上での“指針”について語った。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP