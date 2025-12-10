ロアッソ熊本の竹本雄飛選手、大本祐槻選手が熊本市東区の幼稚園で園児と交流しました。約120人の園児とウォーミングアップをした後はサッカーを楽しみました。試合では子どもたちがキーパー数人体制でゴールを守る場面も。ロアッソの選手は時折、プロの技を披露しました。■児童Qロアッソの選手は？「強かったし優しかった」「面白かった」 ■ロアッソ熊本・大本祐槻選手「自分が子どもの頃はサ