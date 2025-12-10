1年前のきょう、日本被団協がノーベル平和賞を受賞。代表委員の田中熙巳さんが世界に向けて核兵器の廃絶を訴えました。戦後80年となった2025年、被爆者が強く、強く願ってきた「核なき世界」は近づいたのでしょうか。被爆者故・山口仙二さん（1982年）「命のある限り、私は訴え続けます。ノー・モア・ヒロシマ。ノー・モア・ナガサキ。ノー・モア・ウォー。ノー・モア・ヒバクシャ」核兵器が何をもたらすのかを、その存在と証言