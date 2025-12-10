歌手の倖田來未（43）が10日放送のフジテレビ系「2025 FNS歌謡祭 第2夜」に出演、中森明菜（60）の86年の楽曲「DESIRE ―情熱―」を披露した。「昭和100年名曲カバー」のコーナーで「JO1」の河野純喜（27）、川西拓実（26）とともに登場。倖田は、中森が当時着ていた衣装を思い出させるような着物をアレンジした衣装で登場。「オーディションで凄い歌っていた曲なんですよ」と思い出の曲と明かした。だが、河野と川西に「