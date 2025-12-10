海外を拠点とする詐欺組織の取り締まりの強化に向け、警察庁の楠芳伸長官は１０日、東京都内で開かれた国際会議で基調講演し、「関係国が連携して迅速に対応することが極めて重要」と述べた。会議には日本のほか、カンボジアやフィリピン、タイなど１４か国と国際刑事警察機構（ＩＣＰＯ）など３機関が参加。それぞれが把握する犯罪組織の実態や摘発事例を共有した。警察庁によると、昨年以降、東南アジアを拠点に日本向けの