エルシネマアワードが10日、都内で行われ、映画『か「」く「」し「」ご「」と「』（中川駿監督）主演の出口夏希（24）が「エル・ガールライジングスター賞」を受賞した。『か「」く「」し「」ご「」と「』では、底抜けに明るく、ヒロインよりヒーローになりたいクラスの人気者・三木直子（通称ミッキー）を演じた。「本当に、うれしい気持ちでいっぱい。私にとっても思い入れのある作品。スタッフ、キャスト、見てくださった方