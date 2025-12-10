片山さつき財務相は１０日の衆院予算委員会に出席。野党側から今月１日に都内で８００人程度の政治資金パーティーを開いたことを追及された。大臣規範で政治資金パーティーは「国民の疑惑を招きかねないような大規模なものの開催は自粛する」としている。しかし、何が大規模に該当するかについては定義されていない。同委員会でこの日、トップバッターとして質問に立った立憲民主党の奥野総一郎衆院議員は「大臣規範に抵触し