ボクシング世界３階級制覇王者でスーパーバンタム級転向初戦となる中谷潤人（２７＝Ｍ・Ｔ）が、ＷＢＣ同級１０位セバスチャン・ヘルナンデス（２５＝メキシコ）との１２回戦（２７日、サウジアラビア・リヤド）へ向けて１０日、米ロサンゼルス合宿から羽田空港着の航空機で帰国した。同級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）と対戦したラモン・カルデナス（メキシコ）とスパーリングを行うなど「調整を抜かりなくやっていきたい」