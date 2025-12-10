◆香港スプリント・Ｇ１（１２月１４日、シャティン競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝１２月１０日、シャティン競馬場前走のスプリンターズＳでＧ１初制覇を決めたウインカーネリアン（牡８歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）は、現地で三浦皇成騎手が付きっきりで調教にまたがっている。この日の追い切りも主戦を背に登場。芝コースの感触を確かめるように、一歩一歩を踏みしめて最後は加速。伸びのある動