下高井郡・山ノ内町で生産されたリンゴ「サンふじ」の品評会が10日開かれました。はたして、今年の出来は？真っ赤な色づいて輝くリンゴ。山ノ内町では10日、『サンふじの品評会』が開かれました。町では、生産者の技術と生産意欲の向上を目的に毎年行っていますが、今年からJAながの志賀高原のりんご部会など4者での開催となりました。会場には町の32の農家が出品した『サンふじ』がずらりと並びます。センサーで糖度を測っ