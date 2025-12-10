松本市で45年にわたって愛されてきた駅前の中華食堂が、今年9月に閉店しました。この番組でもお伝えしましたが今回はその後、第2章です。当時の店主の思いをつないで10日、同じ場所で、カタチを変え再スタートを切ります。その舞台裏を取材しました。 「ナイス乾杯」JR松本駅前に新たに誕生した飲食店。10日のオープンを前に、8日夜、関係者を招いてプレオープンしました。店の名前は、「ニュー若大将