目黒蓮主演で実写映画化される『SAKAMOTO DAYS』の目黒演じる「ふくよかな坂本」のアクションが初公開！手に汗握るキレキレなスタント満載の特報映像が到着した。そして公開日は2026年4月29日（水・祝）に決定！2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載が開始され、現在までに単行本は25巻刊行、全世界累計発行部数1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）している大ヒットコミック『SAKAMOTO DAYS』。全