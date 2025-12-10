県内のレギュラーガソリンの1リットルあたりの平均小売価格はおととい時点で163.4円で、5週連続で値下がりしました。おととい時点の県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は163.4円で、先週より3.6円値下がりしました。県内では5週連続の値下がりです。政府は、ガソリンの暫定税率を今月末で廃止するための移行措置として、石油元売り各社に対する補助金を段階的に増やしていて、その効果が小売価格